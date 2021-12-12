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    Маклер: покупатели недвижимости доведены до предела

    Иллюстративное фото.Фото: Julia-Maria Linna

    На фоне недостатка предложений цены на таллиннские квартиры взлетели настолько высоко, что покупатели уже начинают отказываться от сделок в надежде на то, что резкий всплеск цен на рынке вскоре уляжется, считает маклер Pindi Kinnisvara Антон Новиков.

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    По его словам, хотя общий объем остатка сбережений достаточно высок, и банки с удовольствием выдают кредиты, однако взлетевшие за год более чем на десять процентов цены на квартиры становятся людям просто не по карману.
    «Предложений на рынке слишком мало, вместе с тем, переоцененные квартиры могут ждать новых владельцев еще пару месяцев. При этом примечательно то обстоятельство, что, к примеру, снижение цены стоящей сто тысяч евро квартиры на пару тысяч евро сразу же привлекает к ней внимание целой толпы покупателей», – сказал он.
    Новиков разъяснил, что такое поведение потребителей ясно свидетельствует о проблеме: у сегодняшних покупателей на счету каждое евро – в противном случае незначительная наценка не волновала бы их столь серьезно.

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