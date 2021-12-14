Осторожно: через SMS распространяется вредоносная программа

Врач Андрей Сырица: миллион евро на собственную семью - это много или мало?
«На эти деньги я покупаю свои эмоции», - говорит гинеколог и владелец частной клиники Elite Андрей Сырица, получивший в прошлом году дивиденды на сумму более миллиона евро. Фамилия доктора Сырицы фигурирует также в ТОПе дивидендов по версии Äripäev, который будет опубликован в ближайшие дни.
«На эти деньги я покупаю свои эмоции», - говорит гинеколог и владелец частной клиники Elite Андрей Сырица, получивший в прошлом году дивиденды на сумму более миллиона евро. Фамилия доктора Сырицы фигурирует также в ТОПе дивидендов по версии Äripäev, который будет опубликован в ближайшие дни.