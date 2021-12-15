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    В Мустамяэ построят 24-этажный жилой дом

    Высотное здание будет находиться рядом с Mustamäe Keskus.Фото: Andres Haabu

    Занимающаяся развитием недвижимости фирма Scandium приобрела земельные участки рядом с Mustamäe Keskus, чтобы построить там самый высокий в этой части города 24-этажный многоквартирный дом с 6-этажным офисным зданием, сообщает пресс-служба компании.

    «Мы считаем, что такое высотное здание станет новой достопримечательностью Мустамяэ и всей западной части Таллинна. Архитектурный конкурс близится к завершению, и в конце следующего года мы планируем начать строительство», – прокомментировал Майдо Люисте, исполнительный директор Scandium Kinnisvara. По его словам, Mustamäe Keskus с его магазинами, ресторанами, кинотеатром и спортивным клубом уже сейчас пользуется популярностью не только среди местных жителей, но и среди гостей, приезжающих из других районов.
    Мустамяэская высотка состоит из двух частей – в 6-этажном здании будут расположены парковка и офисы, а в 24-этажном – одно-, двух-, трех- и четырёхкомнатные квартиры с балконами. В ходе архитектурного конкурса станет ясно, каким будет внешний облик здания, и будет ли оно соединено с Mustamäe Keskus.

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