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dv.ee

15 декабря 2021 в 8:02 Поделиться:









В Мустамяэ построят 24-этажный жилой дом

Высотное здание будет находиться рядом с Mustamäe Keskus. Фото: Andres Haabu

Занимающаяся развитием недвижимости фирма Scandium приобрела земельные участки рядом с Mustamäe Keskus, чтобы построить там самый высокий в этой части города 24-этажный многоквартирный дом с 6-этажным офисным зданием, сообщает пресс-служба компании.

«Мы считаем, что такое высотное здание станет новой достопримечательностью Мустамяэ и всей западной части Таллинна. Архитектурный конкурс близится к завершению, и в конце следующего года мы планируем начать строительство», – прокомментировал Майдо Люисте, исполнительный директор Scandium Kinnisvara. По его словам, Mustamäe Keskus с его магазинами, ресторанами, кинотеатром и спортивным клубом уже сейчас пользуется популярностью не только среди местных жителей, но и среди гостей, приезжающих из других районов.

Мустамяэская высотка состоит из двух частей – в 6-этажном здании будут расположены парковка и офисы, а в 24-этажном – одно-, двух-, трех- и четырёхкомнатные квартиры с балконами. В ходе архитектурного конкурса станет ясно, каким будет внешний облик здания, и будет ли оно соединено с Mustamäe Keskus.