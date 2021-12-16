«Предпринимателями года» были признаны учредители Wise

Торги акциями TextMagic начались с резкого роста

Сегодня на альтернативном рынке Таллиннской фондовой биржи First North начались торги акциями TextMagic, подписка на которые превысила предложение почти в 20 раз.

Сегодня на альтернативном рынке Таллиннской фондовой биржи First North начались торги акциями TextMagic, подписка на которые превысила предложение почти в 20 раз.