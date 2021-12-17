Банк Англии впервые за три года поднял процентную ставку
Банк Англии повысил процентную ставку впервые за более чем три года в ответ на призывы противодействовать резкому росту цен, сообщает BBC News.
Глава Банка Англии Эндрю Бейли.Фото: POOL, Reuters/Scanpix
Ключевая ставка повышена с с 0,1% до 0,25% - "за" проголосовало подавляющее большинство членов комитета по денежно-кредитной политике, информирует BBC News.
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