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20 декабря 2021 в 11:04 Поделиться:









Платформы совместного финансирования и инвестирование в криптовалюту возьмут под контроль

Министр финансов Кейт-Пентус Розиманнус. Фото: Liis Treimann

Министерство финансов направило на круг согласования законопроект, согласно которому для большей части сектора финансовых технологий будут установлены связанные с их деятельностью и надзором требования; изменения охватывают как платформы совместного финансирования, так и лиц, предлагающих возможности инвестирования в криптовалюту, пишет rus.err.ee.

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"Эстонский рынок финансовых технологий с годами значительно расширился, в этом секторе свою деятельность начали несколько иностранных предпринимателей; на рынок вышли новые инновационные услуги, а также инвестиционные возможности. Деятельность лиц, предлагающих подобные услуги, была либо минимально, либо вообще не урегулирована, и в целом не подчинялась финансовому надзору", - пояснила министр финансов Кейт-Пентус Розиманнус.

Важнейшая цель планируемых изменений - установить единые правила для всех действующих в этом секторе лиц, чтобы инвесторы и потребители получали правильную и полную информацию о предлагаемых инструментах и услугах, а их права были бы защищены.

Со вступлением в силу изменений как уже действующие, так и новые предприниматели, предлагающие услугу совместного финансирования, должны будут привести свою деятельность в соответствие новым требованиям, ходатайствовать о получении лицензии и стать поднадзорными Финансовой инспекции лицами, включая обязанность по предъявлению отчетности.