Коалиция приняла решение снизить сетевую плату за газ до нуля

Цена на газ в Европе превысила 1700 долларов за тысячу кубометров

Цена фьючерсов на газ в Европе в начале торгов в понедельник преодолела отметку в 1700 долларов, следует из данных лондонской биржи ICE.

Цена фьючерсов на газ в Европе в начале торгов в понедельник преодолела отметку в 1700 долларов, следует из данных лондонской биржи ICE.