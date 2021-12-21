Коалиция приняла решение снизить сетевую плату за газ до нуля
Накануне вечером правящая коалиция центристов и реформистов приняла решение снизить сетевую плату за газ до нуля из-за резкого скачка цен на энергоносители, сообщает ERR.
Сетевая плата за газ обнуляется до марта будущего года.Фото: ANDY RAIN, EPA
Для пособий, выплачиваемых домохозяйствам через органы местного самоуправления, правительство решило установить предел дохода на уровне 1125 евро в месяц, информирует ERR.
Уже есть подписка? Нажмите, чтобы войти!
Оформите подписку на «Деловые ведомости»
Обращаем ваше внимание, что у Вас есть право запретить использование Ваших контактных данных для маркетинга похожих продуктов или услуг. Для этого свяжитесь с AS Äripäev по адресу [email protected] или телефону 667 0099.
Чтобы заказать оповещения, пожалуйста, зайдите в свой персональный аккаунт: