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dv.ee

21 декабря 2021 в 10:10 Поделиться:









На реконструкцию зданий будет выделено более 16 млн евро

Иллюстративное фото. Фото: Andras Kralla

В рамках соглашения с Европейским агентством по климату, инфраструктуре и окружающей среде Эстония получит финансирование в размере 9,5 млн евро на реализацию государственной стратегии реконструкции. Вместе со вкладом Эстонии общий бюджет проекта Buildest составит около 16,3 млн евро, пишет rus.err.ee.

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В прошлом году была подготовлена государственная стратегия по реконструкции, в которой прописана цель реконструировать к 2030 году 22% площади нереконструированных зданий, а к 2050 году – почти все здания.

Проект Buildest включает разработку технических решений, пилотные решения для различных типов зданий, действия, связанные с климатическими рисками и экономикой замкнутого цикла, разработку цифровых инструментов и, в более широком смысле, повышение осведомленности о реновации, чтобы в конечном счете улучшить возможности владельцев по реновации своих зданий.

Проект продлится до 2028 года и затронет 18 инновационных учреждений в сфере строительства по всей Эстонии: к ним относятся самоуправления, НКО, министерства, университеты, профсоюзы и государственные учреждения.