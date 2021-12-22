Цена на газ в Европе достигла рекордных 181 евро за мегаватт-час
Цена на газ в Европе накануне впервые в истории достигла отметки в 181 евро за мегаватт-час (свыше 2000 долларов за тысячу кубометров), сообщает Financial Times.
В Европе, тем временем, холодает (иллюстративное фото).Фото: Reuters/Scanpix
Стоимость газа с поставкой в Европу в следующем месяце выросла в ходе вчерашних торгов более чем на 20% на фоне сокращения поставок из России, информирует Financial Times.
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