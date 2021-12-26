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dv.ee

26 декабря 2021 в 9:33 Поделиться:









Зафиксировано 433 новых случая коронавируса, скончались двое

За минувшие сутки в Эстонии было сделано 3464 первичных теста на коронавирус, 433 из них дали положительный результат.

Коронавирусное отделение в больнице (иллюстративное фото). Фото: Gianni Schicchi, Xinhua via ZUMA Press

Из новых инфицированных 219 человек (50,6%) не имели прививки.