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    Зафиксировано 433 новых случая коронавируса, скончались двое

    За минувшие сутки в Эстонии было сделано 3464 первичных теста на коронавирус, 433 из них дали положительный результат.

    Коронавирусное отделение в больнице (иллюстративное фото).Фото: Gianni Schicchi, Xinhua via ZUMA Press
    Из новых инфицированных 219 человек (50,6%) не имели прививки.
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