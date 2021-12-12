Сколько работодатель должен ждать вакцинации работника?

Подписка на акции TextMagic превысила предложение в 19,8 раза

В ходе подписки на акции TextMagic 15 410 инвесторов подписались почти на 10 миллионов акций на сумму 49,5 миллиона евро. Таким образом подписка превысила предложение в 19,8 раза.

В ходе подписки на акции TextMagic 15 410 инвесторов подписались почти на 10 миллионов акций на сумму 49,5 миллиона евро. Таким образом подписка превысила предложение в 19,8 раза.