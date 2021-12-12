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    Сколько работодатель должен ждать вакцинации работника?

    Иллюстративное фото.Фото: Shutterstock

    Читатель спрашивает: согласно введенному порядку, мы на входе проверяем COVID-сертификаты. Но при проверке существует обоюдная угроза: мы не знаем, заразен клиент или нет, а невакцинированный работник может заразить как клиентов, так и коллег. Поэтому мы указали в анализе рисков рабочей среды, что работник, который проверяет у клиентов COVID-сертификаты, должен быть вакцинирован. Что нам делать, если один из наших трех работников не вакцинирован? Каков разумный срок, в течение которого мы можем требовать от работника, чтобы он вакцинировался?

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