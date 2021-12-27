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dv.ee

27 декабря 2021 в 13:42 Поделиться:









Эксперт: защита личных данных - не помеха инновациям

В Эстонии все чаще говорят о больших данных и возможностях их более широкого использования в бизнесе. Однако многие предприниматели зачастую решают отказаться от инноваций из-за строгих требований GDPR, или Общего регламента по защите данных.

Хранение и обработка личных данных должны осуществляться согласно строгим правилам. Фото: Wavebreakmedia ltd

По словам эксперта адвокатского бюро Hedman по защите личных данных Андреса Оявера, GDPR - отнюдь не помеха инновациям, однако основанные на больших данных продукты, услуги и технологии должны применяться с соблюдением основных прав человека.