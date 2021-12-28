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    Estonian Cell возобновила производство, несмотря на высокие цены на электроэнергию

    Компания Estonian Cell, которая была вынуждена 8 декабря остановить производство целлюлозы из-за высоких цен на электроэнергию, вскоре после этого возобновила работу предприятия в Кунда. "Остановить и снова запустить наш завод нельзя одним прикосновением пальца", - заявила в интервью ERR глава компании Сийри Лахе.

    Руководитель компании Estonian Cell Сийри Лахе.Фото: Андрас Кралла
    По словам Сийри Лахе, стоимость электроэнергии до сих пор остается для предприятия чрезмерно высокой.
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