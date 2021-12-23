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23 декабря 2021 в 8:11 Поделиться:









«Нафтогаз Украины» пожаловалась в Еврокомиссию на «Газпром»

Глава правления «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко. Фото: GLEB GARANICH, Scanpix

НАК «Нафтогаз Украины» обратилась в Европейскую комиссию с жалобой на злоупотребление российским «Газпромом» доминирующим положением на европейском рынке газа, подав ходатайство Генеральному директорату по конкуренции (Directorate General for Competition) о принятии немедленных мер по нормализации ситуации, пишет «Интерфакс».

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«Газпром» резко уменьшил продажу собственного газа на европейском спотовом рынке, несмотря на растущий спрос, и ограничивает возможности других компаний поставлять дополнительные объемы газа в Европу и конкурировать с «Газпромом», - приводятся в пресс-релизе «Нафтогаза» в среду слова главы правления Юрия Витренко.

По его мнению, именно это является ключевой причиной кризиса и рекордного роста цен на газ в Европе.

«Нафтогаз Украины» просит Еврокомиссию обязать «Газпром» выставить на электронные торги значительные объемы газа для его поставки на украино-российской границе или на границе ЕС с Украиной.

НАК считает, что в этом случае клиенты «Газпрома» получат возможность покупать газ, в частности, на границе России с Украиной для дальнейшего самостоятельного бронирования мощностей ГТС и транспортировки в Европу или закачки газа в украинские подземные хранилища (ПХГ).