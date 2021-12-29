Газ в Европе за последние дни подешевел более чем на 40%
Цены фьючерсов на газ в Амстердаме за последние пять дней упали более чем на 40% на фоне увеличения поставок сжиженного природного газа из Северной Америки.
Танкер Minerva Chios, перевозящий сжиженный природный газ в Европу.Фото: Minerva Gas
На прошлой неделе фьючерс с поставкой природного газа в январе стоил 182 евро за мегаватт, однако накануне к вечеру цена упала до 105 евро за мегаватт, пишет Bloomberg.
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