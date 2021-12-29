РЖД сообщает о 9000 брошенных цистернах с нефтепродуктами
На Российской железной дороге скопилось 9000 брошенных цистерн с нефтеналивными грузами, передает РБК.
Цистерны с нефтепродуктами на Российской железной дороге (иллюстративное фото).Фото: Igor Onuchin, TASS
Компания объясняет это наступлением зимних холодов и проблемами с выгрузкой вагонов в портах, пишет РБК.
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