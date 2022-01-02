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dv.ee

2 января 2022 в 12:52 Поделиться:









Петер Зашев: новые времена ломают шаблоны

Предприниматель и филантроп Петер Зашев дает советы о том, как руководителю выйти за пределы устоявшихся рамок и моделей и повести за собой компанию.

Петер Зашев - адъюнкт-профессор и директор программ бизнес-школы Hanken & SSE Executive Education (Финляндия). Фото: Анастасия Волкова

Новые времена требуют слома шаблонов и нового мышления. Лидеры, которые хотят управлять изменениями, должны уметь мыслить вне устоявшихся рамок и моделей.