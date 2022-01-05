Отопление для жителей Таллинна подорожает во второй раз за сезон
Иллюстративное фото.Фото: Shutterstock
Предоставляющая услугу центрального отопления компания Utilitas с февраля уже во второй раз за сезон повысит свои тарифы в Таллинне, Маарду и Рапла, пишет rus.err.ee.
В Таллинне и Маарду предельный тариф вырастет с 83 евро до 97,15 евро за мегаватт-час, следует из данных, опубликованных на сайте предприятия.
Новые тарифы начнут действовать с 1 февраля, и потребители получат увеличенные счета в марте.
В Рапла отопление подорожает с 72,34 евро до 84,85 евро за мегаватт-час.
В Хаапсалу и Йыгева, где в декабре стоимость отопления не менялась, с февраля услуга также подорожает. В Хаапсалу цена вырастет с 53,61 евро до 61,30 евро, в Йыгева - с 52,44 евро до 76,98 евро за мегаватт-час.
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