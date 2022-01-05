  • Поделиться:

    Отопление для жителей Таллинна подорожает во второй раз за сезон

    Иллюстративное фото.Фото: Shutterstock

    Предоставляющая услугу центрального отопления компания Utilitas с февраля уже во второй раз за сезон повысит свои тарифы в Таллинне, Маарду и Рапла, пишет rus.err.ee.

    Читайте также
    4 января 2022
    В Таллинне подача ходатайств о компенсации расходов на электричество, газ и отопление начнется 17 января
    В Таллинне и Маарду предельный тариф вырастет с 83 евро до 97,15 евро за мегаватт-час, следует из данных, опубликованных на сайте предприятия.
    Новые тарифы начнут действовать с 1 февраля, и потребители получат увеличенные счета в марте.
    В Рапла отопление подорожает с 72,34 евро до 84,85 евро за мегаватт-час.
    В Хаапсалу и Йыгева, где в декабре стоимость отопления не менялась, с февраля услуга также подорожает. В Хаапсалу цена вырастет с 53,61 евро до 61,30 евро, в Йыгева - с 52,44 евро до 76,98 евро за мегаватт-час.

    Чтобы заказать оповещения, пожалуйста, зайдите в свой персональный аккаунт:

    Поделиться:
  • Самое читаемое
Статьи по теме

Большой обзор: правовые акты, вступившие в силу с 1 января
Андрес Сутть: моя цель - 25 «единорогов» к 2025 году
Отопление для жителей Таллинна подорожает во второй раз за сезон
Инвестор
«2021 год не принес восстановления»: пассажиропоток Tallink сократился еще на 20%
Во второй год пандемии пассажирские перевозки эстонской судоходной компании Tallink сократились в годовом сравнении еще на 20%, однако грузоперевозки немного увеличились.
Во второй год пандемии пассажирские перевозки эстонской судоходной компании Tallink сократились в годовом сравнении еще на 20%, однако грузоперевозки немного увеличились.
Все новости для инвесторов
Подсказка
Все полезные статьи
Mнение
Не слишком ли изменения законодательства в сфере найма жилья благоволят наймодателю?
В 2021 году вступили в силу законодательные поправки, меняющие рынок аренды жилья и отношений в этой сфере. Как известно, в отношениях найма, особенно в случае найма жилых помещений, закон защищает больше интересы нанимателя как более уязвимой стороны.
В 2021 году вступили в силу законодательные поправки, меняющие рынок аренды жилья и отношений в этой сфере. Как известно, в отношениях найма, особенно в случае найма жилых помещений, закон защищает больше интересы нанимателя как более уязвимой стороны.
Все мнения
Эпицентр
Полиция не может по-настоящему наказать компании, в которых работают нелегалы
Уже более полутора лет полиция не может наказать ни одно предприятие, на котором обнаружены работающие нелегалы.
Уже более полутора лет полиция не может наказать ни одно предприятие, на котором обнаружены работающие нелегалы.
Все большие материалы
Новости
Все статьи
Деловые в эфире
Инфляция, энергетический кризис, политическая тревожность: ДВ подводят итоги года
Редакция ДВ подводит экономические и политические итоги года.
Редакция ДВ подводит экономические и политические итоги года.
Все подкасты ДВ
Стартапы в Эстонии
Смотреть спецпроект
Контент-маркетинг
Весь контент-маркетин
Конференции и обучение
Конференции и обучение