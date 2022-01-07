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    Инспекция труда: несчастных случаев на производстве становится больше

    Иллюстративное фото.Фото: Shutterstock

    По предварительным данным, в минувшем году произошло 3714 несчастных случаев на производстве. Больше всего в секторе торговли. При исполнении рабочих обязанностей погибли 11 человек, сообщает Инспекция труда.

    За истекший год было зарегистрировано 3714 несчастных случаев на производстве, из которых 2716 были легкими и 984 - тяжелыми, степень тяжести трех не определена. На рабочем месте погибли 11 человек. Обстоятельства 144 инцидентов еще выясняются. В прошлом году было зарегистрировано на 74 несчастных случая на производстве больше, чем в 2020-м.
    По словам генерального директора Инспекции труда Марет Марипуу, активизация экономики отражается и на росте числа несчастных случаев на производстве: «За годы коронавируса работодатели получили подтверждение тому, что обеспечение здоровья и безопасности работников для того, чтобы держать экономику открытой, неизбежно. Это понимание должно сохраняться и сейчас, когда экономическая деятельность активизируется. К сожалению, трагически начавшийся год показал, что безопасность труда требует и от работодателей, и от работников значительно больших усилий».
    В прошлом году смертью закончились 11 несчастных случаев на производстве. Один из погибших работал на микропредприятии (от 1 до 9 человек), четыре на малых и три на средних предприятиях. На крупных предприятиях в прошлом году произошло три смертельных случая на производстве.
    Большая часть несчастных случаев на производстве пришлась на сферы торговли и строительства, меньше всего – на сферу рыболовства. Наибольшее число несчастных случаев на производстве было зарегистрировано в Таллине и Харьюмаа, наименьшее – на Хийумаа.
    В 2020 году на производстве произошло 3640 несчастных случаев, из которых 2712 относились к легким, 918 были тяжелыми, а 10 закончились смертью работника.

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