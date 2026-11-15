В хаосе с авиаперевозками в США ищут виновных: под подозрение попала компания, менявшая маршрутизаторы
В пятницу сбой в системе управления воздушным движением США, вызвавший почти пятичасовую остановку авиаперевозок и отмену более 20 000 рейсов, мог быть связан с заменой нескольких устаревших маршрутизаторов.
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