Подпишитесь за 3.99 €
Подпишитесь за 3.99 €
Мой ДВ
  • OMX Baltic−0,02%318,72
  • OMX Riga−0,11%1 013,93
  • OMX Tallinn−0,01%2 256,41
  • OMX Vilnius−0,25%1 502,59
  • S&P 500−0,4%7 561,67
  • DOW 300,1%52 347,55
  • Nasdaq −0,91%25 136,27
  • FTSE 1000,36%10 902,56
  • Nikkei 2250,53%61 142,35
  • USD/EUR0,00%0,91
  • GBP/EUR0,00%1,2
  • OMX Baltic−0,02%318,72
  • OMX Riga−0,11%1 013,93
  • OMX Tallinn−0,01%2 256,41
  • OMX Vilnius−0,25%1 502,59
  • S&P 500−0,4%7 561,67
  • DOW 300,1%52 347,55
  • Nasdaq −0,91%25 136,27
  • FTSE 1000,36%10 902,56
  • Nikkei 2250,53%61 142,35
  • USD/EUR0,00%0,91
  • GBP/EUR0,00%1,2

В хаосе с авиаперевозками в США ищут виновных: под подозрение попала компания, менявшая маршрутизаторы

В пятницу сбой в системе управления воздушным движением США, вызвавший почти пятичасовую остановку авиаперевозок и отмену более 20 000 рейсов, мог быть связан с заменой нескольких устаревших маршрутизаторов.
В пятницу из-за пятичасовой остановки авиасообщения в США отменили около 20 000 рейсов. Нормальное расписание полетов должно восстановиться сегодня. Федеральное управление гражданской авиации США выясняет причины сбоя в системе связи.
Добавьте Деловые ведомости в предпочитаемые источники Google
Так вы будете чаще видеть наши статьи в Google.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

Новости
  • 14.11.26, 10:35
В США на несколько часов было полностью остановлено авиасообщение
Сбой связи в центрах управления воздушным движением вызвал хаос в аэропортах США и привел к самой продолжительной приостановке авиасообщения со времени теракта 11 сентября 2001 года.
  • KM
Content Marketing
  • 03.11.26, 09:01
В Ида-Вирумаа социальным работникам и специалистам сферы здравоохранения предлагают бесплатно пройти супервизию
В своей повседневной работе социальные работники и специалисты сферы здравоохранения сталкиваются с непростыми человеческими судьбами, необходимостью брать на себя ответственность и ситуациями, где не всегда можно найти простое решение. Однако, занимаясь проблемами других людей, специалисты зачастую отодвигают собственные потребности на второй план. В Ида-Вирумаа создана бесплатная услуга, которая помогает специалистам осмыслить сложные рабочие ситуации, найти новые решения и предотвратить профессиональное выгорание.

Самые читаемые

1
Новости
  • 13.11.26, 10:56
«Брошу я ее, и все»: одни даром отдают квартиры в Кохтла-Ярве, другие приезжают, чтобы инвестировать в недвижимость
2
Новости
  • 12.11.26, 17:38
37-летний предприниматель за год заработал в Финляндии 132 миллиона евро
3
Новости
  • 13.11.26, 17:05
Суд запретил владельцу строительной фирмы, переписавшему ее на танкиста, заниматься бизнесом
4
Новости
  • 13.11.26, 08:06
MES требует банкротства семейной фирмы из Пярну. «У них нет оснований что-либо требовать»
5
Новости
  • 13.11.26, 17:22
Строительство АЭС в Канаде, которая служит образцом для эстонского проекта, дорожает и затягивается
6
Новости
  • 14.11.26, 11:56
Замещающая бухгалтер пробилась на вершину топливной компании. «Я сказала начальнику, что мне скучно»
Новая история серии «Женщины на вершине»

Последние новости

Новости
  • 15.11.26, 15:56
С 1 декабря Эстония закроет все погранпереходы на границе с Россией
Ответ на попытку диверсии против Threod Systems
Новости
  • 15.11.26, 14:31
Ресторан в историческом замке прекратил работу через три года после открытия
Биржа
  • 15.11.26, 13:43
Nvidia могут грозить неожиданные судебные иски после ухода Хуанга
Новости
  • 15.11.26, 12:34
Прокуратура и КаПо раскрыли подробности ночного нападения на эстонское оборонное предприятие
Задержаны восемь жителей Латвии
Новости
  • 15.11.26, 11:52
Выручка IKEA по всему миру сократилась на сотни миллионов евро
Новости
  • 15.11.26, 11:27
Дело случая: Олег Гросс мечтал стать таксистом, а в итоге построил торговую империю
Есть планы войти в новый бизнес
Новости
  • 15.11.26, 10:49
В хаосе с авиаперевозками в США ищут виновных: под подозрение попала компания, менявшая маршрутизаторы
Новости
  • 14.11.26, 12:57
Лидеры ЕС добавили Италию и Польшу в группу по Украине, Каллас осталась без роли посланника

Сейчас в фокусе

Самый высокий доход в Финляндии в прошлом году зарегистрировал основатель Wolt Микко Аксели Кууси или просто Мики.
Новости
  • 12.11.26, 17:38
37-летний предприниматель за год заработал в Финляндии 132 миллиона евро
Полина Ткачук не побоялась прямо сказать руководителю, когда ей стало скучно на работе. Вместо того чтобы ждать новых возможностей, она сама попросила дополнительные задания и благодаря этому продвигалась в компании на все новые должности.
Новости
  • 14.11.26, 11:56
Замещающая бухгалтер пробилась на вершину топливной компании. «Я сказала начальнику, что мне скучно»
Новая история серии «Женщины на вершине»
Александр Новиков подарил свою квартиру в этом доме в Сомпа местному самоуправлению - из актива она превратилась в головную боль.
Новости
  • 13.11.26, 10:56
«Брошу я ее, и все»: одни даром отдают квартиры в Кохтла-Ярве, другие приезжают, чтобы инвестировать в недвижимость
Бывший владелец и руководитель строительной фирмы из Пярну получил суровое наказание.
Новости
  • 13.11.26, 17:05
Суд запретил владельцу строительной фирмы, переписавшему ее на танкиста, заниматься бизнесом
Фамилия Матисен и сегодня используется в маркетинге эстонскими виноделами. На фото урожай винограда, собранный в 2026 году на Muhu Veinitalu.
Новости
  • 13.11.26, 06:00
Алкогольная горячка на Тоомпеа: беглые бизнесмены из Москвы завоевали две трети винного рынка Эстонии
Премьер-министр Ирландии Мишель Мартин, председатель Европейского совета Антонио Коста и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен проводят пресс-конференцию в Дублине, Ирландия, 13 ноября 2026 года.
Новости
  • 14.11.26, 12:57
Лидеры ЕС добавили Италию и Польшу в группу по Украине, Каллас осталась без роли посланника
Мартин Кристерсон (на переднем плане) запустил стартап UpSteam на эстонском рынке с услугой мобильной автомойки, однако впоследствии компания настолько расширила свою деятельность за рубежом, что в итоге на эстонский рынок приходилось лишь около 7% оборота всего концерна.
Биржа
  • 13.11.26, 11:47
Стартап на грани банкротства: «Отказ инвестора стал последней каплей»
При длительной езде по теплому и сухому асфальту шипы зимних шин быстрее изнашиваются, поэтому важно правильно выбрать время для их замены. Заранее согласованный визит в сервис позволит выбрать подходящее время и при необходимости организовать заказ новых шин. Если при проверке имеющегося комплекта обнаружится проблема, будет время ее решить.
  • KM
Content Marketing
  • 28.10.26, 12:08
Начинается сезон зимних шин: как подготовиться до первого гололеда

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2026