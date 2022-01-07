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dv.ee

7 января 2022 в 7:44 Поделиться:









Эстонские интернет-магазины будут сотрудничать с eBay

Иллюстративное фото. Фото: Shutterstock

Эстонский союз электронной торговли подписал соглашение о сотрудничестве с компанией eBay, которое позволит входящим в союз предприятиям получать уникальную и бесплатную помощь непосредственно от eBay для развития своего бизнеса и продажи товаров 154 млн покупателям eBay по всему миру, пишет rus.err.ee.

Компания eBay охватывает 190 рынков по всему миру, ежедневно на eBay совершают 250 млн покупок.

При участии в программе Союза электронной торговли и eBay местным предприятиям будут назначать персонального руководителя по развитию eBay, оказывать поддержку и предоставлять персональную программу обучения, которая предлагает необходимые инструменты и передовой опыт, а также более высокие лимиты продаж для обеспечения быстрого роста. В течение первых трех месяцев эта услуга бесплатная, однако для этого требуется членство в Союзе электронной торговли.

"Бесплатная программа обучения и маркетинговая поддержка поможет тысячам наших малых предприятий и интернет-магазинов начать продажу своих товаров за границу и в несколько раз увеличить обороты, - отметил исполнительный директор Эстонского союза электронной торговли Тыну Вяэрт. - eBay - это важная платформа, с помощью которой Эстония может представить всему миру свою высококачественную продукцию и изделия ручной работы".