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dv.ee

26 ноября 2021 в 10:05 Поделиться:









Как определить, безопасны или нет ли покупки в интернете?

По оценкам SEB, количество онлайн-покупок и платежей по картам в предрождественский сезон - в ноябре и декабре - увеличивается в среднем на 35% по сравнению с остальным годом. В то же время растет число случаев, когда покупатели доверяют мошенникам и покупают товары в поддельных интернет-магазинах. Как определить, когда совершать покупки в интернете может быть небезопасно?

Будьте осторожны: в предрождественский сезон резко возрастает активность интернет-мошенников. Фото: Volodymyr Melnyk, Reuters/Scanpix

Как рассказывает член правления и руководитель отдела розничных банковских услуг SEB Bank Айнар Леппянен, первый пик предпраздничных покупок обычно приходится на вторую неделю ноября, а следующий по продолжительности - на середину декабря, когда совершается на 35% больше онлайн-платежей, чем обычно.