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Андерс Абель

12 октября 2021 в 10:43 Поделиться:









Давид и Голиаф: как местному продавцу одолеть глобальных гигантов онлайн-торговли

«Люди больше не хотят проводить много времени в физических магазинах, и клиента заполучит тот, кто предложит ему наиболее удобную среду, где покупатель сможет получить всю необходимую информацию, а затем зайти в магазин, чтобы оформить покупку», - считает руководитель сегмента электронной коммерции консалтинговой компании Net Group Андерс Абель.

Руководитель сегмента электронной коммерции консалтинговой компании Net Group Андерс Абель. Фото: Net Group

Еще долго общество будет обсуждать, как можно было бы эффективнее организовать вакцинацию: например, можно ли было избежать ситуации, в которой тысячи людей ехали за вакциной на другой конец страны, а вакцины простаивали на складах несмотря на высокий спрос? В некотором смысле эта ситуация иллюстрирует вызовы, с которыми сталкиваются сотни предпринимателей и торговых сетей.