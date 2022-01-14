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    Эксперт: рост цен на недвижимость остановился

    Иллюстративное фото.Фото: Andras Kralla

    Поскольку существенное влияние на стоимость недвижимости оказывают также и побочные расходы, то уже сегодня можно прогнозировать, что в свете повышения стоимости электроэнергии рост цен на недвижимость закончился, считает Руководитель службы оценки Pindi Kinnisvara Андрес Тедер.

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