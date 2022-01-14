Piletilevi обвиняет Ekspress Grupp в переманивании организаторов и нечестных приемах

Передовая ДВ: крепче за мандат держись, шофёр

Депутат и новоиспечённый таксист Мартин Репинский не скрывает, что на заседаниях Рийгикогу ему скучно - поэтому вместо них он решил крутить баранку Bolt. А сколько ещё таких «депутатов», которые пришли в парламент просто, чтобы отбыть свой срок?

Депутат и новоиспечённый таксист Мартин Репинский не скрывает, что на заседаниях Рийгикогу ему скучно - поэтому вместо них он решил крутить баранку Bolt. А сколько ещё таких «депутатов», которые пришли в парламент просто, чтобы отбыть свой срок?