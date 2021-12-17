Ekspress Grupp покупает Geenius Meedia

ЕЦБ объявил о сокращении объёма выкупа активов

Европейский центральный банк объявил о решении прекратить чрезвычайную программу покупки гособлигаций, инициированную во время пандемии. Он планирует это сделать в марте следующего года.

Европейский центральный банк объявил о решении прекратить чрезвычайную программу покупки гособлигаций, инициированную во время пандемии. Он планирует это сделать в марте следующего года.