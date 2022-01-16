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16 января 2022 в 9:10 Поделиться:









Таллинн продлевает услугу бесплатного экспресс-тестирования

Иллюстративное фото. Фото: Shutterstock

В расположенных на площади Вабадузе и в центре культуры «Линдакиви» пунктах профилактики коронавирусной инфекции возможность бесплатно сдать экспресс-тест на антиген Covid-19 сохранится и после 16 января. Во всех четырех городских пунктах профилактики коронавируса по-прежнему можно вакцинироваться без предварительной регистрации, сообщает столичная пресс-служба.

«Экспресс-тестирование является эффективным способом проверить свою инфекционную безопасность. Эта дополнительная профилактическая мера, к примеру, позволяет снизить риски перед встречей с пожилыми или входящими в группу риска людьми, что особенно актуально в свете сегодняшней неутешительной статистики по коронавирусной инфекции, - сказала вице-мэр Таллинна Бетина Бешкина. – Учитывая высокий показатель инфицирования и потребность в услуге, Таллинн решил продлить услугу бесплатного экспресс-тестирования. Экспресс-тестирование продлится до тех пор, пока будет наблюдаться потребность в этой услуге».

В пункте профилактики коронавирусной инфекции на площади Вабадузе услуга бесплатного экспресс-тестирования предоставляется с 26 декабря. С начала года этой возможностью воспользовались 688 человек. В расположенном в центре культуры «Линдакиви» пункте консультирования и вакцинации экспресс-тестирование началось 8 января, и к настоящему моменту на месте сделано 392 экспресс-теста на антиген.

В центре культуры «Линдакиви» (ул. Коорти, 22) экспресс-тестирование проходит в часы работы пункта вакцинации – по будням с 12 до 19 часов и по выходным с 10 до 17 часов. Место для тестирования в фойе отделено перегородкой. С 17 января вход на экспресс-тестирование будет осуществляться со стороны площадки «Линдакиви». В случае позитивного теста пациенту рекомендуют позвонить на инфолинию семейных врачей 1220, чтобы получить направление на PCR-тест.

На площади Вабадузе экспресс-тест на антиген можно сдать ежедневно с 9.00 до 21.00. В случае позитивного результата экспресс-теста человек сможет бесплатно сдать на месте и PCR-тест.

Экспресс-тест проводится самостоятельно под руководством работника здравоохранения, предварительная регистрация не требуется. Поставщик услуги – предприятие Eldred OÜ. Результат станет известен на месте в течение 15 минут. На основании результатов экспресс-тестирования сертификаты или справки не выдаются. Результат не отображается на портале Digilugu.

Экспресс-тестирование в качестве одной из профилактических мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции рекомендовано стратегией тестирования на SARS-CoV-2, подготовленной Министерством социальных дел и Департаментом здоровья.

Пункты консультирования и вакцинации в Haabersti Rimi (ул. Хааберсти, 1), торговом центре «Кристийне» (ул. Эндла, 45), центре культуры «Линдакиви» (ул. Коорти, 22) открыты по будням с 12 до 19 часов, по выходным с 10 до 17 часов. На площади Вабадузе пункт консультирования, вакцинации и тестирования открыт каждый день с 9.00 до 21.00.