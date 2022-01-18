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    Население Эстонии сокращается из-за высокой смертности

    По первоначальным данным Департамента статистики, на 1 января 2022 года численность населения Эстонии составляла 1 328 439 человек - или на 1629 человек меньше, чем год назад.

    В общественном транспорте Таллинна (иллюстративное фото).Фото: Лийз Трейманн
    В 2021 году в Эстонии родились 13 138 детей и умерли 18 445 человек, сообщает Департамент статистики.
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