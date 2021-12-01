  • Поделиться:

    Министерство культуры: госсектору необходимы сотрудники, чей родной язык не является эстонским

    Вице-канцлер по вопросам культурного многообразия Пирет Хартман.Фото: Министерство культуры

    Чем более разнообразным будет государственный сектор, тем шире наши возможности формировать политику, отвечающую потребностям всех членов общества, считает вице-канцлер по вопросам культурного многообразия Пирет Хартман. С целью привлечения в государственный сектор большего числа специалистов с родным языком, отличным от эстонского, государство приглашает на практику студентов.

    Демографические изменения в Эстонии, такие как старение населения, снижение рождаемости и миграция, оказывают влияние на рынок труда. Согласно демографическим прогнозам, в ближайшие десятилетия численность трудоспособного населения Эстонии значительно сократится. Экономический рост в ближайшие годы будет зависеть от инноваций и повышения производительности, поддерживаемых разнообразной и квалифицированной рабочей силой. Поэтому главная задача работодателя – ценить и развивать каждого сотрудника, независимо от его пола, возраста, религии, сексуальной ориентации или этнического происхождения.
    Уже есть подписка? Нажмите, чтобы войти!
      Оформите подписку на «Деловые ведомости»
      Обращаем ваше внимание, что у Вас есть право запретить использование Ваших контактных данных для маркетинга похожих продуктов или услуг. Для этого свяжитесь с AS Äripäev по адресу [email protected] или телефону 667 0099.

      Чтобы заказать оповещения, пожалуйста, зайдите в свой персональный аккаунт:

      Поделиться:
    • Самое читаемое

    Глава LHV – о возможном кризисе в сфере недвижимости: опасаться уже стоит
    Тыну Мертсина: сильный рост в третьем квартале соответствовал ожиданиям
    Наименьшее число вакцинированных работников - в строительном секторе
    Инвестор
    Рост стоимости электроэнергии положительно сказался на результатах Ignitis
    Литовская энергетическая компания Ignitis опубликовала результаты концерна за девять месяцев. Скорректированная прибыль до вычета процентов, налогов и амортизации выросла на 31%, скорректированная чистая прибыль и вовсе увеличилась на 65,4%, пишет
    Литовская энергетическая компания Ignitis опубликовала результаты концерна за девять месяцев. Скорректированная прибыль до вычета процентов, налогов и амортизации выросла на 31%, скорректированная чистая прибыль и вовсе увеличилась на 65,4%, пишет
    Все новости для инвесторов
    Подсказка
    Все полезные статьи
    Mнение
    Тяжкое бремя лидерства: рейтинг действующей власти падает
    За неполные полтора года до схватки по Гамбургскому счету политики ревниво следят за рейтингами своих партий и своими собственными, и многие из лидеров видят, что с этим отнюдь не все безоблачно, пишет политический обозреватель ДВ Эльконд Либман.
    За неполные полтора года до схватки по Гамбургскому счету политики ревниво следят за рейтингами своих партий и своими собственными, и многие из лидеров видят, что с этим отнюдь не все безоблачно, пишет политический обозреватель ДВ Эльконд Либман.
    Все мнения
    Эпицентр
    Кредитная фирма, работающая по хитрой схеме, приносит своим хозяевам миллионы
    Предприниматели, руководившие всемирной сетью быстрых кредитов и коллекторских фирм, развивают в Эстонии новый кредитный бизнес под названием ESTO. В связке с ESTO работает инкассо-фирма Introl, которая помогает взыскивать деньги с задолжавших клиентов.
    Предприниматели, руководившие всемирной сетью быстрых кредитов и коллекторских фирм, развивают в Эстонии новый кредитный бизнес под названием ESTO. В связке с ESTO работает инкассо-фирма Introl, которая помогает взыскивать деньги с задолжавших клиентов.
    Все большие материалы
    Новости
    Все статьи
    Деловые в эфире
    Вкус биржи: Илон сказал - Маск сделал
    В конце прошлой недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждали не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
    В конце прошлой недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждали не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
    Все подкасты ДВ
    Стартапы в Эстонии
    Смотреть спецпроект
    Контент-маркетинг
    Весь контент-маркетин
    Конференции и обучение
    Конференции и обучение