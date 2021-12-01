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1 декабря 2021 в 8:11 Поделиться:









Министерство культуры: госсектору необходимы сотрудники, чей родной язык не является эстонским

Вице-канцлер по вопросам культурного многообразия Пирет Хартман. Фото: Министерство культуры

Чем более разнообразным будет государственный сектор, тем шире наши возможности формировать политику, отвечающую потребностям всех членов общества, считает вице-канцлер по вопросам культурного многообразия Пирет Хартман. С целью привлечения в государственный сектор большего числа специалистов с родным языком, отличным от эстонского, государство приглашает на практику студентов.

Демографические изменения в Эстонии, такие как старение населения, снижение рождаемости и миграция, оказывают влияние на рынок труда. Согласно демографическим прогнозам, в ближайшие десятилетия численность трудоспособного населения Эстонии значительно сократится. Экономический рост в ближайшие годы будет зависеть от инноваций и повышения производительности, поддерживаемых разнообразной и квалифицированной рабочей силой. Поэтому главная задача работодателя – ценить и развивать каждого сотрудника, независимо от его пола, возраста, религии, сексуальной ориентации или этнического происхождения.