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    Зафиксировано 3159 новых случаев коронавируса, скончались трое

    За последние сутки в Эстонии было проанализировано 10 963 первичных теста на коронавирус, 3159 из которых дали положительный результат.

    Вакцинация от коронавируса (иллюстративное фото).Фото: Jose Aldenir, TheNEWS2 via ZUMA Press Wire
    Как сообщает Департамент здоровья, за сутки от коронавируса скончались три человека.
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