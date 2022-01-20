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Дмитрий Фефилов

20 января 2022 в 11:41 Поделиться:









Последний квартал на рынке недвижимости стал рекордным

В последнем квартале прошлого года было совершено сделок купли-продажи с недвижимостью на общую сумму 1,64 миллиарда евро, следует из данных Земельного департамента.

Фото: Андрас Кралла

В четвертом квартале было совершено 15 733 сделки, что на 6% больше, чем в последнем квартале предыдущего года. Общий объем сделок за год вырос на 35%. По сравнению с предыдущим кварталом, количество сделок увеличилось на 8% и объем сделок - на 27%.