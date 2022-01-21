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21 января 2022 в 7:54 Поделиться:









Минфин не видит необходимости принимать дополнительный бюджет

Министр финансов Кейт Пентус-Розиманнус. Фото: Liis Treimann

Одобренные правительством новые меры, призванные смягчить последствия роста цен на энергоносители, не потребуют принятия дополнительного бюджета, заявила министр финансов Кейт Пентус-Розиманнус (Партия реформ).

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"На данный момент нет необходимости в дополнительном бюджете, у нас есть государственный резервный фонд для чрезвычайных, быстрых решений. Он позволяет нам покрыть те решения, которые мы сейчас приняли", - сказала министр в интервью "Актуальной камере".

Она добавила, что новый пакет мер поддержки будет действовать до конца марта. Решения о том, будет ли государство принимать схожие меры следующей осенью и зимой, можно будет принимать тогда, когда появится более четкое представление о том, что произойдет с ценами на энергоносители, пишет rus.err.ee.

Как писали «Деловые ведомости» , пакет мер состоит из трех частей. Во-первых, ценовой потолок для бытовых потребителей составит 12 центов за киловатт-час при потреблении электроэнергии до 650 кВт/ч.

Во-вторых, правительство устанавливает верхний предел цены на газ. Для бытовых потребителей она составляет 65 евро/МВтч - государство компенсирует 100% расходов свыше этой цены, если потребление не превышает 2,75 МВтч в месяц.

В-третьих, с января по март бизнес-клиентам будет возмещено 100% сетевой платы за электроэнергию (пока сетевая плата снижена на 50%).

Предполагается, что пакет мер обойдется государству в 80 млн евро.