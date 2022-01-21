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    Минфин не видит необходимости принимать дополнительный бюджет

    Министр финансов Кейт Пентус-Розиманнус.Фото: Liis Treimann

    Одобренные правительством новые меры, призванные смягчить последствия роста цен на энергоносители, не потребуют принятия дополнительного бюджета, заявила министр финансов Кейт Пентус-Розиманнус (Партия реформ).

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    20 января 2022
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    "На данный момент нет необходимости в дополнительном бюджете, у нас есть государственный резервный фонд для чрезвычайных, быстрых решений. Он позволяет нам покрыть те решения, которые мы сейчас приняли", - сказала министр в интервью "Актуальной камере".
    Она добавила, что новый пакет мер поддержки будет действовать до конца марта. Решения о том, будет ли государство принимать схожие меры следующей осенью и зимой, можно будет принимать тогда, когда появится более четкое представление о том, что произойдет с ценами на энергоносители, пишет rus.err.ee.
    Как писали «Деловые ведомости», пакет мер состоит из трех частей. Во-первых, ценовой потолок для бытовых потребителей составит 12 центов за киловатт-час при потреблении электроэнергии до 650 кВт/ч.
    Во-вторых, правительство устанавливает верхний предел цены на газ. Для бытовых потребителей она составляет 65 евро/МВтч - государство компенсирует 100% расходов свыше этой цены, если потребление не превышает 2,75 МВтч в месяц.
    В-третьих, с января по март бизнес-клиентам будет возмещено 100% сетевой платы за электроэнергию (пока сетевая плата снижена на 50%).
    Предполагается, что пакет мер обойдется государству в 80 млн евро.

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