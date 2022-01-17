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    Можно ли производить электроэнергию у себя на лоджии?

    Солнечные панели на балконе многоквартирного дома (иллюстративное фото).Фото: Roman Sokolov, TASS

    В связи с резким удорожанием электроэнергии многие сегодня задумываются об установке солнечных батарей. Проще всего, конечно же, владельцам частных домов – в этом случае панели можно разместить либо на крыше собственного дома, либо на приусадебном участке. Но что делать тем, кто живет в многоквартирном доме?

    Один из самых простых вариантов - купить на AliExpress портативные солнечные панели с накопителем энергии и пользоваться ей автономно.
    Но вопросы и проблемы могут возникнуть в том случае, если обладатель солнечных панелей на лоджии хочет не просто самостоятельно пользоваться произведенной электроэнергией, а намерен подсоединиться к сети и продавать излишки произведенного электричества на бирже. Что для этого нужно знать? Каким образом действовать?
    На вопросы ДВ отвечают Ану Адра-Энтсик и Лийз Веэрсалу, специалисты по связям с общественностью оператора распределительных сетей Elektrilevi.
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    12 января 2022
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    Потребители, проживающие в многоквартирном доме, имеют возможность подключить солнечные батареи к сети через точку подключения многоквартирного дома. Установка солнечных панелей должна быть в обязательном порядке согласована с квартирным товариществом.
    Первое, что нужно понять - каким образом рассчитывается сетевое обслуживание вашего многоквартирного дома. То есть, идет ли речь о совместной или индивидуальной покупке электроэнергии - от этого зависит способ расчета количества произведенной энергии.

    Вариант 1: товарищество закупает электричество совместно

    Если многоквартирный дом осуществляет совместную покупку электричества, то ваш сетевой оператор измеряет количество электроэнергии для всего дома целиком с помощью счетчика, который находится в точке подключения вашего дома, а индивидуальные квартирные счетчики устанавливает собственник многоквартирного дома.
    В этом случае все расчеты осуществляются собственником многоквартирного дома (или квартирным товариществом), включая распределение объемов собственного производства между квартирами и калькуляцию возможных налогов.

    Вариант 2: если у жителей дома индивидуальные договоры

    В этом случае договор заключается с каждой отдельной квартирой, куда устанавливается счетчик напрямую от сетевого оператора.
    Если кто-то из жильцов установил солнечные батареи, то объем электроэнергии необходимо измерять в двух направлениях. Для этого в квартире, где будет производиться электроэнергия, нужно заменить счетчик с обычного на двунаправленный. Остальным квартирам, где электроэнергия не производится, замена счетчиков не требуется.
    Расчет сетевых услуг и передача произведенной электроэнергии для продажи выполняются на основе показаний двунаправленного счетчика.

    Что делать, если я хочу заключить индивидуальный договор?

    Переход многоквартирного дома от одного принципа измерения к другому требует согласия всех собственников квартир. Перейти на индивидуальную покупку электроэнергии можно только всем домом сразу.

    Ходатайство о подключении

    Если сразу несколько квартир в доме хотят начать производить электроэнергию, то нужно принимать во внимание не только производительность оборудования конкретной квартиры, но и общую мощность всех производителей в доме.
    Мощность производителей электроэнергии в доме рассматривается и согласовывается с оператором в совокупности - применительно к точке присоединения многоквартирного дома и независимо от того, осуществляет ли дом общую или индивидуальную покупку.
    Если совокупная мощность всех производителей электроэнергии в доме не превышает 800 Вт (нанопроизводитель), будет достаточно зарегистрировать производственное оборудование до начала его использования на сайте Elektrilevi.
    Однако если общая мощность установленного в доме производственного оборудования по отношению к точке подключения составляет 800 Вт и более, каждому владельцу квартиры, желающему производить электроэнергию, необходимо ходатайствовать о подключении к сетевому оператору, согласовав свою заявку с квартирным товариществом.

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