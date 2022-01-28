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    Концерн Линнамяэ планирует конкурировать с Bolt и Wolt

    Иллюстративное фото.Фото: Andras Kralla

    Концерн крупного предпринимателя Маргуса Линнамяэ планирует выйти на рынок курьерского бизнеса и нанимает сотрудников, чтобы создать конкурента Bolt и Wolt.

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