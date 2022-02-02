Прекратил работу единственный кинотеатр Cinamon в Финляндии
Сеть кинотеатров Cinamon закрыла свой единственный кинотеатр в Финляндии. Принятое руководством решение не повлияет на деятельность сети в Эстонии и странах Балтии, сообщает ERR.
Не исключено, что по окончании пандемии Cinamon вернется на финский рынок.Фото: Рауль Меэ
Как рассказал член правления компании Cinamon Holding Андак Багиоглу, кинотеатр в торговом центре Redi в Хельсинки пришлось закрыть, поскольку новые условия аренды помещения оказались для Cinamon неприемлемыми, пишет ERR.
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