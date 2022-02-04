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dv.ee

4 февраля 2022 в 13:43 Поделиться:









Мертсина: ЕЦБ может поднять базовые ставки уже в ближайшие месяцы

Совет управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ) накануне принял решение оставить базовые процентные ставки на прежнем уровне (0% по кредитам, -0,5% по депозитам). При этом эксперты Swedbank не исключают, что ЕЦБ уже в ближайшие месяцы перейдет к более решительным шагам по обузданию инфляции.

Главный экономист Swedbank Тыну Мертсина. Фото: Андрас Кралла

Как отметила накануне в ходе пресс-конференции глава ЕЦБ Кристин Лагард, дальнейшие решения Европейского центробанка в области денежно-кредитной политики полностью зависят от того, в какую сторону и насколько существенно будут меняться экономические показатели стран еврозоны.