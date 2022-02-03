Банк Англии вновь поднял процентную ставку

Мелкие трейдеры перепугались и закупились страховками

На этой неделе ситуация на рынках стала более спокойной, а вот на прошлой мелкие трейдеры изрядно понервничали: об этом свидетельствуют рекордные данные по покупке страховочных опционов.

На этой неделе ситуация на рынках стала более спокойной, а вот на прошлой мелкие трейдеры изрядно понервничали: об этом свидетельствуют рекордные данные по покупке страховочных опционов.