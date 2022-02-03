Банк Англии вновь поднял процентную ставку

Руководство Банка Англии повысило в четверг ключевую ставку до 0,5% с прежних 0,25%, пытаясь сдержать стремительный рост инфляции, сообщает BBC News.
Здание Банка Англии в Лондоне (иллюстративное фото).Фото: ANDY RAIN, EPA-EFE
Последний раз процентная ставка в Великобритании повышалась всего семь недель назад (с 0,1% до 0,25%), напоминает BBC News.
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