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    Банк Англии вновь поднял процентную ставку

    Руководство Банка Англии повысило в четверг ключевую ставку до 0,5% с прежних 0,25%, пытаясь сдержать стремительный рост инфляции, сообщает BBC News.

    Здание Банка Англии в Лондоне (иллюстративное фото).Фото: ANDY RAIN, EPA-EFE
    Последний раз процентная ставка в Великобритании повышалась всего семь недель назад (с 0,1% до 0,25%), напоминает BBC News.
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