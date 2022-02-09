  • Поделиться:

    Эстонский производитель саун-иглу выиграл суд по делу о плагиате

    Сауны латвийской компании были задержаны на пограничном пункте. Фото: Creative Woodworks

    Эстонский производитель саун Creative Woodworks выиграл суд по делу о плагиате. Компания утверждала, что латвийский конкурент производил подозрительно похожую продукцию, пишет Äripäev.

    Читайте также
    12 ноября 2021
    Эстонский производитель иглу-саун увеличивает производственные мощности
    «Однажды мне вдруг позвонили с таможни. Говорят, задержали на пограничном пункте одну фуру, а на ней – точно такие же сауны, как наши», – рассказывал летом прошлого года Прийт Каллас, руководитель компании Creative Woodworks, хорошо известной своими саунами-иглу, одна из которых была продана британскому футболисту Дэвиду Бекхэму.
    Как правило, принять меры против подражателя, работающего в другой стране, довольно сложно, но на этот раз, благодаря внимательному таможеннику, сауны были задержаны в Эстонии, и компания смогла передать дело в эстонский суд, который вынес решение в пользу Creative Woodworks.
    Каллас признает, что, с одной стороны, справедливость восторжествовала – задержанные на границе сауны были уничтожены, а производившая их компания вынужденно прекратила деятельность, поскольку была не в состоянии выплатить назначенные по иску суммы. С другой стороны, осталось и неприятное послевкусие, поскольку компания-плагиатор быстро начала процедуру ликвидации.
    Таким образом, эстонский производитель до сих пор не получил ни компенсации и пени, ни платы за судебные издержки. На веб-сайте и Instagram странице латвийской компании Goahte все еще можно найти фотографии продукции. Creative Woodworks опасается, что стоящие за латвийской компанией люди и вовсе решат продолжить бизнес под новым именем.

    Чтобы заказать оповещения, пожалуйста, зайдите в свой персональный аккаунт:

    Поделиться:
  • Самое читаемое
Статьи по теме

Эстонский производитель саун-иглу выиграл суд по делу о плагиате
Суттер: атомная электростанция сможет заработать в Эстонии примерно в 2040 году
Банкротство бывшего главы Uvic: от Мусаровой требуют возврата имущества в общую собственность
Инвестор
Производство энергии Enefit Green в январе выросло почти на 60%
В январе Enefit Green увеличила производство электроэнергии почти на 60%, на что больше всего повлиял значительный рост доли ветряной энергии, следует из биржевого сообщения компании.
В январе Enefit Green увеличила производство электроэнергии почти на 60%, на что больше всего повлиял значительный рост доли ветряной энергии, следует из биржевого сообщения компании.
Все новости для инвесторов
Подсказка
Все полезные статьи
Mнение
Екатерина Тинт: посмотрим на отчёты биржевых компаний по-новому
Биржевые компании публикуют отчеты за минувший год, и это дает нам возможность понять – готовы ли они вкладываться решение экологических, социальных и управленческих проблем, пишет инвестор и специалист по индексным фондам Екатерина Тинт.
Биржевые компании публикуют отчеты за минувший год, и это дает нам возможность понять – готовы ли они вкладываться решение экологических, социальных и управленческих проблем, пишет инвестор и специалист по индексным фондам Екатерина Тинт.
Все мнения
Эпицентр
Владельцу завода компании Windoor грозит арест счетов
Компания Windoor Facades, выполняющая фасадные работы, уже более полугода не может рассчитаться с подрядчиками - предприятию грозит арест счетов, поскольку терпение кредиторов на пределе.
Компания Windoor Facades, выполняющая фасадные работы, уже более полугода не может рассчитаться с подрядчиками - предприятию грозит арест счетов, поскольку терпение кредиторов на пределе.
Все большие материалы
Новости
Все статьи
Деловые в эфире
Вкус биржи: устал уже быть хейтером Фейсбука
Все подкасты ДВ
Стартапы в Эстонии
Смотреть спецпроект
Контент-маркетинг
Весь контент-маркетин
Конференции и обучение
Конференции и обучение