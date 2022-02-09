Эстонский производитель саун-иглу выиграл суд по делу о плагиате
Сауны латвийской компании были задержаны на пограничном пункте. Фото: Creative Woodworks
Эстонский производитель саун Creative Woodworks выиграл суд по делу о плагиате. Компания утверждала, что латвийский конкурент производил подозрительно похожую продукцию, пишет Äripäev.
«Однажды мне вдруг позвонили с таможни. Говорят, задержали на пограничном пункте одну фуру, а на ней – точно такие же сауны, как наши», – рассказывал летом прошлого года Прийт Каллас, руководитель компании Creative Woodworks, хорошо известной своими саунами-иглу, одна из которых была продана британскому футболисту Дэвиду Бекхэму.
Как правило, принять меры против подражателя, работающего в другой стране, довольно сложно, но на этот раз, благодаря внимательному таможеннику, сауны были задержаны в Эстонии, и компания смогла передать дело в эстонский суд, который вынес решение в пользу Creative Woodworks.
Каллас признает, что, с одной стороны, справедливость восторжествовала – задержанные на границе сауны были уничтожены, а производившая их компания вынужденно прекратила деятельность, поскольку была не в состоянии выплатить назначенные по иску суммы. С другой стороны, осталось и неприятное послевкусие, поскольку компания-плагиатор быстро начала процедуру ликвидации.
Таким образом, эстонский производитель до сих пор не получил ни компенсации и пени, ни платы за судебные издержки. На веб-сайте и Instagram странице латвийской компании Goahte все еще можно найти фотографии продукции. Creative Woodworks опасается, что стоящие за латвийской компанией люди и вовсе решат продолжить бизнес под новым именем.
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