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dv.ee

10 февраля 2022 в 6:18 Поделиться:









Число зарубежных туристов в прошлом году сократилось до уровня 1997 года

По данным Департамента статистики, в 2021 году эстонские предприятия по размещению обслужили свыше двух миллионов туристов, что на 8% больше, чем годом ранее, но на 44% меньше, чем в 2019 году.

Туристы в Старом городе (иллюстративное фото). Фото: Рауль Меэ

По словам аналитика Департамента статистики Хельги Лаурмаа, в местных гостиницах, хостелах, пансионатах и домах отдыха в прошлом году останавливалось 1,6 млн местных туристов и около 600 000 зарубежных туристов.