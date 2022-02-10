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    TLT начинает тестировать необычного вида электробус

    С 10 по 20 февраля необычный электрический автобус Scania Irizar ie Tram, внешне напоминающий трамвай, будет курсировать по улицам Таллинна.

    Новый электрический автобус внешне очень напоминает трамвай.Фото: TLT
    В течение десяти дней уникальный электробус можно будет увидеть на 11 разных автобусных маршрутах Таллинна, чтобы пользователи общественного транспорта из разных районов столицы смогли протестировать его в различных условиях движения, говорится в распространенном TLT пресс-релизе.
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