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    Средняя процентная ставка по жилищным кредитам опустилась ниже 2%

    Иллюстративное фото.Фото: Andras Kralla

    Средняя процентная ставка по выданным кредитными учреждениями жилищным кредитам в четвертом квартале 2021 года составила 1,97%, пишет rus.err.ee.

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    Процентная ставка по новым жилищным кредитам с обеспечением снизилась на 0,25 процентных пункта в годовом сравнении и достигла самого низкого уровня за историю наблюдений.
    Средняя ставка кредитных учреждений и связанных с ними лизинговых компаний по новым потребительским кредитам и лизингам (кроме автомобилей) составила 11,5%, снизившись на 2,5 процентных пункта по сравнению с четвертым кварталом прошлого года. Средняя процентная ставка по кредитным картам снизилась до 18,7%.
    Средняя ставка кредитных учреждений и связанных с ними лизинговых компаний по кредитам на покупку новых автомобилей составила 2,48%, что является самым низким уровнем за последние 2,5 года. Ставка по автомобильным кредитам, выданным прочими кредиторами, составила 20,3%.

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