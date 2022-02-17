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    VKG окончательно отказался от плана строительства цементного завода в Кохтла-Ярве

    Глава сланцехимического концерна Viru Keemia Grupp (VKG) Ахти Асманн.Фото: Andras Kralla

    Предприятие Viru Keemia Grupp (VKG) отказалось от реализации детальной планировки цементного завода, построить который собирались в окрестностях Кохтла-Ярве, пишет «Северное побережье».

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    Правление VKG пришло к выводу, что экономическое положение значительно изменилось по сравнению с 2010 и 2018 годами, и, исходя из этого, строительство цементного завода больше не является возможным и нужным.
    В то же время члены правления компании Ахти Асманн и Меэлис Эльдерман подтвердили, что детальная планировка комплекса последующей переработки сланцевого масла по-прежнему уместна и своевременна.
    Концерн VKG активно занимался планом строительства цементного завода около 12 лет тому назад. В качестве топлива планировалось использовать образующийся при производстве сланцевого масла полукоксовый газ, а в качестве сырья частично другой остаточный продукт производства масла - полукокс.

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