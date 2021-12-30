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    VKG купила недвижимость Stockmann в Таллинне и Риге

    Финский концерн Stockmann объявил накануне, что в рамках программы реструктуризации продал недвижимость в Таллинне и Риге за 87 миллионов евро, сообщает Äripäev.

    Универмаг Stockmann в центре Таллинна.Фото: Лийз Трейманн
    Покупателем недвижимости является эстонская инвестиционная компания VKG Invest, входящая в концерн Viru Keemia Grupp (VKG), информирует Äripäev.
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