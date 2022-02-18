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dv.ee

18 февраля 2022 в 8:25 Поделиться:









Количество работников с медицинским страхованием работодателя выросло втрое

Иллюстративное фото. Фото: Shutterstock

По данным Союза страховых обществ Эстонии, в прошлом году число работников, имеющих медицинское страхование работодателя, выросло в три раза. Дополнительное страхование здоровья оформили 900 работодателей, которые застраховали в совокупности 30 700 сотрудников. Годом ранее застрахованных работников было 10 900.

Таким образом, сейчас около 5% всех работников имеют медицинское страхование, которое включает в себя быстрый доступ к помощи врачей-специалистов, стоматологическим услугам, а также, например, медицинские обследования и прием психолога.