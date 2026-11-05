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Один из владельцев добился своего: руководитель топливного концерна покинул пост

Многолетний руководитель занимающейся топливным и логистическим бизнесом в Палдиски компании Baltic Sea Bunkering Алексей Мюрисеп в начале ноября вышел из правления компании. Это стало победой для одного из ее владельцев.
Алексей Мюрисеп долгое время руководил компанией, владельцы которой конфликтовали между собой, причем один из них пытался добиться исключения Мюрисепа из правления.
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