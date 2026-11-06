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В октябре цены выросли

Индекс потребительских цен в октябре вырос на 0,6% по сравнению с сентябрем и на 4,2% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.
По сравнению с октябрем 2025 года на цены в транспортном секторе больше всего повлияло подорожание бензина на 38,2% и дизельного топлива на 59,7%.
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