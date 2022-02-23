Новости

dv.ee

23 февраля 2022 в 8:53 Поделиться:









Elering: Эстонии хватит электричества и без импорта из России

Иллюстративное фото. Фото: Andras Kralla

Несмотря на то, что прямой торговли электроэнергией между Эстонией и Россией нет, через Латвию и Литву российская энергия все же поступает в эстонскую сеть. В этом году российская электроэнергия составила чуть более 11% от всей потребляемой странами Балтии энергии, пишет Äripäev.

Читайте также Райво Варе: ввод российских войск в Украину подстегнёт инфляцию в Европе

По словам пресс-секретаря компании Elering Эло Эллермаа, надежность электроснабжения Эстонии гарантирована и без российского импорта. Сейчас Эстония активно работает над тем, чтобы быть готовой к сценарию «изоляции», при котором импорт электроэнергии из России будет остановлен: «Как в Эстонии, так и в сотрудничестве с операторами электросетей соседних стран».

Эллермаа признает, что в случае войны в Украине цены на природный газ и, следовательно, цена на электроэнергию могут вырасти еще больше. «Однако насколько сильно вырастут цены, предсказать практически невозможно. Это зависит от многих факторов, таких как продолжение поставок электроэнергии между Россией и Европой, способность Европы обеспечить себя электроэнергией по альтернативным каналам, санкции и так далее», - отметила она.