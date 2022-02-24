  • Поделиться:

    Правительство инициирует консультации по 4-й статье НАТО

    Правительство Эстонии инициирует консультации по 4-й статье Североатлантического договора совместно с Латвией, Литвой, Польшей и другими странами-членами НАТО.

    Премьер-министр Эстонии Кая Каллас.Фото: Андрас Кралла
    Четвертая статья Североатлантического договора предусматривает консультации между членами НАТО, если под угрозой оказывается территориальная целостность, политическая независимость или безопасность любого из участников договора.
    Уже есть подписка? Нажмите, чтобы войти!
      Оформите подписку на «Деловые ведомости»
      Обращаем ваше внимание, что у Вас есть право запретить использование Ваших контактных данных для маркетинга похожих продуктов или услуг. Для этого свяжитесь с AS Äripäev по адресу [email protected] или телефону 667 0099.

      Чтобы заказать оповещения, пожалуйста, зайдите в свой персональный аккаунт:

      Поделиться:
    • Самое читаемое
    Статьи по теме
    Все статьи по теме

    Министерство обороны Украины: в стране идут тяжелые бои Поступают сообщения о десятках погибших
    Украина: электростанции и банки работают, на АЗС - дефицит топлива
    Алар Карис: маски сорваны, наша общая цель - остановить Россию
    Инвестор
    История инвестора: из миллионера в должники и обратно в миллионеры
    Детство будущего миллионера Катри Теллер пришлось на непростой период, когда у семьи не было своего дома, и хлеб к обеду не всегда удавалось достать. С детства она поняла - если почему-то нельзя, то как-то все-таки можно, и успешно применяла это правило в своей дальнейшей жизни.
    Детство будущего миллионера Катри Теллер пришлось на непростой период, когда у семьи не было своего дома, и хлеб к обеду не всегда удавалось достать. С детства она поняла - если почему-то нельзя, то как-то все-таки можно, и успешно применяла это правило в своей дальнейшей жизни.
    Все новости для инвесторов
    Подсказка
    Все полезные статьи
    Mнение
    Передовица ДВ: амбиции не оправдывают жертв – ни человеческих, ни экономических
    Страны, которые не могут (или не хотят) урегулировать свои отношения мирным путём превращают в жертв простых людей – по все стороны границ и на многих уровнях. Это не только экономический ущерб. Никакие амбиции не стоят жизней, пишут ДВ в передовице.
    Страны, которые не могут (или не хотят) урегулировать свои отношения мирным путём превращают в жертв простых людей – по все стороны границ и на многих уровнях. Это не только экономический ущерб. Никакие амбиции не стоят жизней, пишут ДВ в передовице.
    Все мнения
    Эпицентр
    «В пять утра затряслись окна. Никогда не слышала звук снаряда так близко»
    Украинский журналист Анастасия Шевченко рассказала ДВ о том, что сейчас происходит в Киеве.
    Украинский журналист Анастасия Шевченко рассказала ДВ о том, что сейчас происходит в Киеве.
    Все большие материалы
    Новости
    Все статьи
    Деловые в эфире
    Вкус биржи: скоро будут как “Одноклассники”?
    Как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
    Как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
    Все подкасты ДВ
    Стартапы в Эстонии
    Смотреть спецпроект
    Контент-маркетинг
    Весь контент-маркетин
    Конференции и обучение
    Конференции и обучение