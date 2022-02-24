  • Поделиться:

    Путин объявил о начале военной операции в Украине

    Президент России Владимир Путин объявил о решении провести специальную военную операцию в Украине.

    «Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите Донбасса», - говорится в сообщении ТАСС во вторник.
    Как заявил Путин: «Россия не допустит появления у Украины ядерного оружия».
    По сообщению из разных источников, Украина подвергается обстрелу ракет с разных сторон, включая Крыма и Беларуси. Целями в первую очередь являются военные объекты и объекты инфраструктуры. Обстрел в частности ведется по прилегающим территориям Киева.
    Киевский метрополетен сегодняФото: Daniel Leal/AFP/Scanpix
    Путин в свою очередь сообщил, что не собирается оккупировать Украину и потребовал НАТО не вмешиваться в конфликт.
    «Обстоятельства требуют от России решительных действий. В планы РФ не входит оккупация украинских территорий», - утверждает Путин.

    Чтобы заказать оповещения, пожалуйста, зайдите в свой персональный аккаунт:

    Поделиться:
  • Самое читаемое

Министерство обороны Украины: в стране идут тяжелые бои Поступают сообщения о десятках погибших
Украина: электростанции и банки работают, на АЗС - дефицит топлива
Алар Карис: маски сорваны, наша общая цель - остановить Россию
Инвестор
История инвестора: из миллионера в должники и обратно в миллионеры
Детство будущего миллионера Катри Теллер пришлось на непростой период, когда у семьи не было своего дома, и хлеб к обеду не всегда удавалось достать. С детства она поняла - если почему-то нельзя, то как-то все-таки можно, и успешно применяла это правило в своей дальнейшей жизни.
Детство будущего миллионера Катри Теллер пришлось на непростой период, когда у семьи не было своего дома, и хлеб к обеду не всегда удавалось достать. С детства она поняла - если почему-то нельзя, то как-то все-таки можно, и успешно применяла это правило в своей дальнейшей жизни.
Все новости для инвесторов
Подсказка
Все полезные статьи
Mнение
Передовица ДВ: амбиции не оправдывают жертв – ни человеческих, ни экономических
Страны, которые не могут (или не хотят) урегулировать свои отношения мирным путём превращают в жертв простых людей – по все стороны границ и на многих уровнях. Это не только экономический ущерб. Никакие амбиции не стоят жизней, пишут ДВ в передовице.
Страны, которые не могут (или не хотят) урегулировать свои отношения мирным путём превращают в жертв простых людей – по все стороны границ и на многих уровнях. Это не только экономический ущерб. Никакие амбиции не стоят жизней, пишут ДВ в передовице.
Все мнения
Эпицентр
«В пять утра затряслись окна. Никогда не слышала звук снаряда так близко»
Украинский журналист Анастасия Шевченко рассказала ДВ о том, что сейчас происходит в Киеве.
Украинский журналист Анастасия Шевченко рассказала ДВ о том, что сейчас происходит в Киеве.
Все большие материалы
Новости
Все статьи
Деловые в эфире
Вкус биржи: скоро будут как “Одноклассники”?
Как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
Как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
Все подкасты ДВ
Стартапы в Эстонии
Смотреть спецпроект
Контент-маркетинг
Весь контент-маркетин
Конференции и обучение
Конференции и обучение