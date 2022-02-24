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Дмитрий Фефилов

24 февраля 2022 в 7:01 Поделиться:









Путин объявил о начале военной операции в Украине

Президент России Владимир Путин объявил о решении провести специальную военную операцию в Украине.

«Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите Донбасса», - говорится в сообщении ТАСС во вторник.

Как заявил Путин: «Россия не допустит появления у Украины ядерного оружия».

По сообщению из разных источников, Украина подвергается обстрелу ракет с разных сторон, включая Крыма и Беларуси. Целями в первую очередь являются военные объекты и объекты инфраструктуры. Обстрел в частности ведется по прилегающим территориям Киева.

Киевский метрополетен сегодня Фото: Daniel Leal/AFP/Scanpix

Путин в свою очередь сообщил, что не собирается оккупировать Украину и потребовал НАТО не вмешиваться в конфликт.

«Обстоятельства требуют от России решительных действий. В планы РФ не входит оккупация украинских территорий», - утверждает Путин.