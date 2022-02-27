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27 февраля 2022 в 14:43 Поделиться:









Офис Зеленского: делегации России и Украины встретятся на границе Беларуси

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Shutterstock

Переговоры России и Украины все-таки состоятся, сообщил офис президента Украины Владимира Зеленского, передает Русская служба Би-Би-Си.

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«Александр Лукашенко позвонил Владимиру Зеленскому. Политики договорились, что украинская делегация встретится с российской без предварительных условий на украинско-белорусской границе, в районе реки Припять. Александр Лукашенко взял на себя ответственность за то, что на время проезда, переговоров и возвращения украинской делегации все самолеты, вертолеты и ракеты, размещенные на белорусской территории, останутся на земле», - говорится в заявлении.

Ранее в Минске заявили, что украинская делегация выезжает в Гомель на переговоры с российской стороной.

О том, что переговоры состоятся, заявил также глава российской делегации Владимир Мединский.