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    Офис Зеленского: делегации России и Украины встретятся на границе Беларуси

    Президент Украины Владимир Зеленский.Фото: Shutterstock

    Переговоры России и Украины все-таки состоятся, сообщил офис президента Украины Владимира Зеленского, передает Русская служба Би-Би-Си.

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    27 февраля 2022
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    «Александр Лукашенко позвонил Владимиру Зеленскому. Политики договорились, что украинская делегация встретится с российской без предварительных условий на украинско-белорусской границе, в районе реки Припять. Александр Лукашенко взял на себя ответственность за то, что на время проезда, переговоров и возвращения украинской делегации все самолеты, вертолеты и ракеты, размещенные на белорусской территории, останутся на земле», - говорится в заявлении.
    Ранее в Минске заявили, что украинская делегация выезжает в Гомель на переговоры с российской стороной.
    О том, что переговоры состоятся, заявил также глава российской делегации Владимир Мединский.

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